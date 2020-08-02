Главный тренер "Зари" Скрипник уходит-таки в новую команду

Бывший защитник сборной Украины и тренер "Вердера" будет работать с "Днепром-1"

Уже завтра, 3 августа, выйдет из отпуска "Днепр-1". Причем, как пишут инсайдеры, сезон 2020/2021 команда начнет с новым главным тренером. Как мы сообщали, вместо "Динамо" Скрипник договаривается с другим украинским клубом.

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В минувшем сезоне коллективу из Днепра под руководством Дмитрия Михайленко не удалось пробиться в еврокубки. Это и стало основной причиной для смены наставника. Новым рулевым "Днепра-1" станет Виктор Скрипник, информирует meta-ratings.com.ua. Ресурс пишет, что бывший тренер луганской "Зари" будет представлен команде на первом же занятии. Останется ли в структуре клуба Михайленко, станет известно позднее.

Напомним, в чемпионате Украины "Днепр-1" занял седьмое место, проведя вторую часть сезона во второй шестерке. В борьбе за путевку в Лигу Европы днепряне были разбиты "Колосом". А "Заря" завоевала бронзовые медали и выступит сразу в групповом турнире Лиги Европы.

На днях тренер "Зари" Скрипник рассказал о возможной работе в России.

Смотрите, как "Днепр-1" проиграл "Колосу" в полуфинале плей-офф за место в Лиге Европы:

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