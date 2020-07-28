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Неожиданный ход: вместо "Динамо" Скрипник договаривается с другим украинским клубом

28 июля, 08:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Главный тренер луганской "Зари" может-таки поменять команду в чемпионате Украины

Украинские клубы в межсезонье продолжают определяться с главными тренерами на ближайший сезон. Самый актуальный вопрос последних дней, с Луческу в "Динамо", еще не решен. Также ищут наставников и другие команды.

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В частности появилась информация, что наставник "Зари" Виктор Скрипник может возглавить "Днепр-1". Об этом сообщили сразу несколько источников – в частности сайты fcdnipro.com, tribuna.com, а также в несколько завуалированном виде программа "Профутбол". Говорят, что руководство клуба из Днепра недовольно седьмым местом коллектива Дмитрия Михайленко в чемпионате Украины. Кроме того, в минувшую субботу "Колос" разгромил "Днепр-1" в плей-офф за путевку в еврокубки:

Сообщается, что Скрипник и "Днепр-1" не просто вступили в переговоры, но и близки к заключению контракта. Этому может поспособствовать непростая финансовая ситуация в "Заре", ведь уже не раз говорилось, что в клубе есть задолженности за несколько месяцев. Кроме того, луганский клуб покинули несколько основных игроков, что усложняет выполнение высокий задач на следующий сезон.

Вчера "Александрия" определилась с главным тренером на следующий сезон.

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Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Колос" в чемпионате Украины:

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переговоры тренер футбол Заря Луганск Виктор Скрипник Днепр-1

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