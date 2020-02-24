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Гол после двух офсайдов: Премьер-лига рассказала, почему VAR отменил взятие "Десной" ворот "Шахтера"

24 февраля, 13:53

Согласно заявлению УПЛ, арбитры разобрались правильно: голу "Десны" предшествовало два положения "вне игры"

Футбольная Премьер-лига Украины выступила с официальным разъяснением по отмене гола в ворота "Шахтера" в матче с "Десной" после использования системы видеопомощи арбитрам VAR. Напомним, в поединке, который "Шахтер" выиграл у "Десны" 1:0 благодаря шедевру Марлоса на 94-й минуте, впервые в истории чемпионата Украины произошла отмена гола после просмотра видеоповтора – у "Десны" был зафиксирован офсайд.

"Арбитром VAR и помощником VAR были зафиксированы два положения вне игры, которые произошли одно за другим, со стороны "Десны", – говорится в заявлении Премьер-лиги. – 1) В момент удара по воротам со стороны футболиста "Десны", его партнер по команде, который получил мяч после рикошета, а не после преднамеренной игры, находился в положении вне игры и поэтому такое положение вне игры является заслуживающим наказания за получение неправомерной выгоды в результате пребывания в таком положении. 2) Игрок "Десны", получивший передачу, пробивает по воротам, но на траектории полета мяча находится еще один его партнер по команде, который осуществляет неправомерное вмешательство путем перекрытия линии обзора вратаря хозяев"

Видео отмененного гола "Десны" – начиная с 02:36

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"Действия лайнсмена являются правильными – он не поднял флажок, поскольку не должен вмешиваться в сложные и миллиметровые ситуации. Правильные также действия арбитра – согласно протоколу, в таких случаях он не должен осуществлять просмотр повтора на поле, а лишь опираться на результаты проверки со стороны VAR", – сказано в объяснении УПЛ

Напомним, ранее Михайличенко пошел атакой на VAR: "Не можете сделать для всех – не делайте вообще". По мнению главного тренера "Динамо", в нынешнем виде систему видеопомощи арбитрам в Украине применять нельзя.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Десна Чернигов VAR

Источник: Премьер-лига

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