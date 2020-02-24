Михайличенко пошел атакой на VAR: "Не можете сделать для всех – не делайте вообще"

По мнению главного тренера "Динамо", в нынешнем виде систему видеопомощи арбитрам в Украине применять нельзя

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко высказался против использования системы видеопомощи арбитрам VAR в чемпионате Украины в том виде, в котором это происходит сейчас.

Читайте также: Шедевр от Марлоса и первая в истории VAR-отмена гола: как "Шахтер" дожал в Харькове "Десну"

"Считаю, что в соревнованиях все должны участвовать на равных условиях. Абсолютно все. Если сегодня вы не можете это сделать для всех – тогда лучше вообще не делать. Все должны быть в равных условиях, обязательно", – заявил Алексей Михайличенко

Отметим, что на данный момент система видеопомощи арбитрам в Украине может использоваться лишь на двух матчах в туре. Игры, где будет задействована VAR, определяет комиссия, в которую вошли первый вице-президент УАФ Олег Протасов, председатель комитета арбитров Лучано Лучи и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

В 19-м туре Премьер-лиги VAR работал на матчах "Динамо" – "Ворскла" (2:1) и "Шахтер" – "Десна" (1:0), где впервые в истории чемпионата Украины был отменен гол после просмотра видеоповтора – у игрока "Десны" был зафиксирован офсайд.

"На матче "Динамо" – "Ворскла" не было случаев для проверки VAR. Не было никаких очевидных эпизодов для этого", – говорит Лучано Лучи.

Обзор матча "Шахтер" – "Десна" (1:0), в котором был отменен гол гостей после использования VAR

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама