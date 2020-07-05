Грустные времена "Динамо": киевская команда повторила антирекорд в чемпионатах Украины

Динамовцы проиграли восемь матчей за сезон, ранее такое случалось лишь однажды

Сезон в украинской Премьер-лиге еще не завершился, а киевское "Динамо" уже достигло одного печального показателя. Произошло это вчера вечером, когда "Динамо" проиграло "Шахтеру" в 29-м туре УПЛ. Теперь подопечные Алексея Михайличенко могут вновь покинуть второе место.

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В субботу вечером "Динамо" потерпело восьмое поражение в сезоне, что является антирекордом команды в чемпионатах Украины. Подобное случалось лишь один раз в истории – в сезоне 2012/13, пишет tribuna.com. Тогда киевляне заняли третье место в Премьер-лиге, уступив "Шахтеру" и "Металлисту". Правда, в том сезоне команды сыграли по 30 матчей, а в нынешнем будет по 32. Так что у подопечных Алексея Михайличенко есть еще "возможность" обновить клубный антирекорд.

Кроме того, в воскресенье "Динамо" может вылететь из зоны Лиги чемпионов. Ведь луганская "Заря", которая отстает от киевлян на два очка, принимает в Запорожье немотивированную "Александрию". Узнавайте расписание и результаты 29-го тура чемпионата Украины.

Смотрите, как "Динамо" проигрывало "Шахтеру" в чемпионате Украины на "Олимпийском":

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