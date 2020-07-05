Українська
$ 27,18
30,66

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Грустные времена "Динамо": киевская команда повторила антирекорд в чемпионатах Украины

5 июля, 10:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Динамовцы проиграли восемь матчей за сезон, ранее такое случалось лишь однажды

Сезон в украинской Премьер-лиге еще не завершился, а киевское "Динамо" уже достигло одного печального показателя. Произошло это вчера вечером, когда "Динамо" проиграло "Шахтеру" в 29-м туре УПЛ. Теперь подопечные Алексея Михайличенко могут вновь покинуть второе место.

Реклама

В субботу вечером "Динамо" потерпело восьмое поражение в сезоне, что является антирекордом команды в чемпионатах Украины. Подобное случалось лишь один раз в истории – в сезоне 2012/13, пишет tribuna.com. Тогда киевляне заняли третье место в Премьер-лиге, уступив "Шахтеру" и "Металлисту". Правда, в том сезоне команды сыграли по 30 матчей, а в нынешнем будет по 32. Так что у подопечных Алексея Михайличенко есть еще "возможность" обновить клубный антирекорд.

Кроме того, в воскресенье "Динамо" может вылететь из зоны Лиги чемпионов. Ведь луганская "Заря", которая отстает от киевлян на два очка, принимает в Запорожье немотивированную "Александрию". Узнавайте расписание и результаты 29-го тура чемпионата Украины.

В тренде
Пять голов с удалением: "Шахтер" обыграл "Динамо" в последнем украинском "классико" сезона

Смотрите, как "Динамо" проигрывало "Шахтеру" в чемпионате Украины на "Олимпийском":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев Алексей Михайличенко антирекорд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера
Супергол пяткой Цыганкова, ужас Каргбо и сенсация от Чернигова: обзор матча-триллера "Десна" – "Динамо"Футбол
У
У "Шахтера" новый дизайн клубного автобуса: смотрите фото машины чемпионовЧУ по футболу
Владимира Шарана в
Владимира Шарана в "Александрии" может заменить бывший тренер киевского "Динамо"ЧУ по футболу
"Динамо" – "Шахтер" онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
В Харькове создали еще один футбольный клуб, его возглавит бывший игрок
В Харькове создали еще один футбольный клуб, его возглавит бывший игрок "Шахтера"ЧУ по футболу
28-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, прогнозы, результаты и турнирная таблица
28-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, прогнозы, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять