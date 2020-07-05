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"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянами

5 июля, 02:28

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите видео голов и самых интересных моментов последнего украинского "классико" сезона на "Олимпийском"

Даже без турнирной мотивации "Шахтер", досрочно ставший ставший чемпионом Украины, обыграл на НСК "Олимпийский" "Динамо", которому кровь из носу нужно было хотя бы очко в борьбе за второе место. В последнем украинском "классико" сезона зрители увидели пять голов, удаление у киевлян вице-чемпиона мира Пиварича – а в итоге, победу "Шахтера" над "Динамо" со счетом 3:2.

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Обзор матча Динамо – Шахтер (2:3)

Таким образом, в нынешнем чемпионате Украины "Шахтер" выиграл у "Динамо" все четыре поединка. Интересно, что за субботней игрой на НСК "Олимпийский" вживую наблюдал экс-тренер киевлян Сергей Ребров, которого многие фанаты "бело-синих" в соцсетях просят вернуться на пост наставника динамовцев.

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Динамо – Шахтер – 2:3
Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72
Динамо: Бойко – Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич – Сидорчук – Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич – Русин (Де Пена, 46)
Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) – Степаненко (Бондаренко, 77) – Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) – Мораес (Фернандо, 77)
Предупреждения: Кадири – Соломон, Болбат, Степаненко
Удаление: Пиварич (90+1, Динамо)

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Статистика матча Динамо – Шахтер (2:3)

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
3
ЗаряЗаряЗар
28
16
5
7
44
23
21
53
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В П В П
4
ДеснаДеснаДес
28
16
4
8
50
24
26
52
Забитые 50
Пропущеные 24
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В П В
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
27
10
4
13
34
40
-6
34
Забитые 34
Пропущеные 40
Разница -6
Результаты последних матчей: П П В В В
8
МариупольМариупольМар
27
8
9
10
29
41
-12
33
Забитые 29
Пропущеные 41
Разница -12
Результаты последних матчей: В В Н Н П
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
27
6
6
15
23
43
-20
24
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: Н В Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

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Уже в воскресенье "Динамо" в чемпионате Украины может опуститься со второго места на четвертое, если "Заря" выиграет дома у "Александрии", а "Десна" – у "Колоса".

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" в предыдущих матчах

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Источник: Сегодня|Спорт

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