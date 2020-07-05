"Шахтер" снова сильнее "Динамо": обзор победы "горняков" над киевлянами

Даже без турнирной мотивации "Шахтер", досрочно ставший ставший чемпионом Украины, обыграл на НСК "Олимпийский" "Динамо", которому кровь из носу нужно было хотя бы очко в борьбе за второе место. В последнем украинском "классико" сезона зрители увидели пять голов, удаление у киевлян вице-чемпиона мира Пиварича – а в итоге, победу "Шахтера" над "Динамо" со счетом 3:2.

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Обзор матча Динамо – Шахтер (2:3)

Таким образом, в нынешнем чемпионате Украины "Шахтер" выиграл у "Динамо" все четыре поединка. Интересно, что за субботней игрой на НСК "Олимпийский" вживую наблюдал экс-тренер киевлян Сергей Ребров, которого многие фанаты "бело-синих" в соцсетях просят вернуться на пост наставника динамовцев.

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Динамо – Шахтер – 2:3

Голы: Вербич, 51, Де Пена, 67 – Степаненко, 31, Коноплянка, 39, Алан Патрик, 72

Динамо: Бойко – Кендзера, Кадири, Сирота, Пиварич – Сидорчук – Цитаишвили (Караваев, 73), Шапаренко, Буяльский (Каргбо, 84), Вербич – Русин (Де Пена, 46)

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Матвиенко, Болбат (Сиприано, 54) – Степаненко (Бондаренко, 77) – Соломон (Тайсон, 71), Маркос Антонио, Алан Патрик, Коноплянка (Марлос, 77) – Мораес (Фернандо, 77)

Предупреждения: Кадири – Соломон, Болбат, Степаненко

Удаление: Пиварич (90+1, Динамо)

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Статистика матча Динамо – Шахтер (2:3)

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Уже в воскресенье "Динамо" в чемпионате Украины может опуститься со второго места на четвертое, если "Заря" выиграет дома у "Александрии", а "Десна" – у "Колоса".

Смотрите, как "Динамо" играло с "Шахтером" в предыдущих матчах

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