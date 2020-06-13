Хитрость Пердуты спасла Полтаву от фиаско: обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла"

"Ворксла" могла проиграть в Мариуполе, если бы не фол последней надежды в исполнении Игоря Пердуты

В первом матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле сыграл 1:1 с "Ворсклой". При этом "Ворскла" едва не пропустила мяч на последних секундах, когда победитель молодежного ЧМ-2019 полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук выскочил один на один с вратарем полтавчан. Не исключено, быть бы голу и поражению полтавчан, однако защитник "Ворсклы" сборник Игорь Пердута из последних сил двумя руками завалил Кащука перед штрафной.

Судья матча показал Пердуте красную карточку за фол последней надежды, однако ее вполне можно назвать оправданной, учитывая тот факт, что фол полтавчанина помог его команде избежать поражения.

Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" (1:1)

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"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Топалов (74) – Якубу (59)

"Мариуполь": Гальчук, Яворский (Дава, 65), Быков, Муравский, Кирюханцев (Корниенко, 65), Мишнев, Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Чурко (Кащук, 65), Фомин, Кулаков (Топалов, 57).

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Сапай, Чеснаков, Кане, Шехич (Якубу, 46), Ндиайе, Пуцлин, Скляр (Баенко, 90), Степанюк (Кравчук, 66), Кулач (Васин, 73).

Предупреждения: Быков (14), Игнатенко (22), Пуцлин (27).

Удаление: Пердута (90+5)

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Статистика матча "Мариуполь" – "Ворскла" (1:1)

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