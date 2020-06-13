Українська
$ 26,6
30,17

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Хитрость Пердуты спасла Полтаву от фиаско: обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла"

13 июня, 17:52

Олег Люлька Олег Люлька

"Ворксла" могла проиграть в Мариуполе, если бы не фол последней надежды в исполнении Игоря Пердуты

В первом матче 26-го тура чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле сыграл 1:1 с "Ворсклой". При этом "Ворскла" едва не пропустила мяч на последних секундах, когда победитель молодежного ЧМ-2019 полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук выскочил один на один с вратарем полтавчан. Не исключено, быть бы голу и поражению полтавчан, однако защитник "Ворсклы" сборник Игорь Пердута из последних сил двумя руками завалил Кащука перед штрафной.

Судья матча показал Пердуте красную карточку за фол последней надежды, однако ее вполне можно назвать оправданной, учитывая тот факт, что фол полтавчанина помог его команде избежать поражения.

Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Ворскла" (1:1)

Реклама

"Мариуполь" – "Ворскла" – 1:1
Голы: Топалов (74) – Якубу (59)

"Мариуполь": Гальчук, Яворский (Дава, 65), Быков, Муравский, Кирюханцев (Корниенко, 65), Мишнев, Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Чурко (Кащук, 65), Фомин, Кулаков (Топалов, 57).

"Ворскла": Ризнык, Пердута, Сапай, Чеснаков, Кане, Шехич (Якубу, 46), Ндиайе, Пуцлин, Скляр (Баенко, 90), Степанюк (Кравчук, 66), Кулач (Васин, 73).

Реклама

В тренде
"Динамо" – "Александрия": онлайн ключевого матча 25-го тура чемпионата Украины

Предупреждения: Быков (14), Игнатенко (22), Пуцлин (27).

Удаление: Пердута (90+5)

Читайте также: "Жена легко согласилась взять мою фамилию – у нее девичья Москаль": смешные истории Игоря Пердуты

Статистика матча "Мариуполь" – "Ворскла" (1:1)

Реклама

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
18
41
-23
23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео голов чемпионат Украины ФК Мариуполь Ворскла Полтава Игорь Пердута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие": сколько в чемпионате Украины платят за проверку на коронавирусЧУ по футболу
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге Украины
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге УкраиныЧУ по футболу
"9 июня у нас запланирован ПЦР-тест": гендир "Зари" ответил на обвинения в адрес клубаЧУ по футболу
Финт украинского футболиста поразил соцсети: за несколько часов его посмотрели миллионы
Финт украинского футболиста поразил соцсети: за несколько часов его посмотрели миллионыЧУ по футболу
Нападающий сборной Украины, дисквалифицированный за допинг, ушел в ветеранскую команду
Нападающий сборной Украины, дисквалифицированный за допинг, ушел в ветеранскую командуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять