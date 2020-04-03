"Хотел бы снова сыграть все матчи с "Динамо"!": Срна о прощальном поединке и переходе в "Барселону"

Ассистент главного тренера "Шахтера" и бывший капитан "горняков" Дарио Срна ответил на вопросы болельщиков в прямом эфире клубного Instagram. Хорватский специалист рассказал о своей жизни во время карантина, дальнейшей борьбе в Лиге Европы и отказе перейти в каталонскую "Барселону". Ранее мы сообщали, что легендарный игрок "Шахтера" сдал тест на коронавирус и уже есть результат.



О жизни во время карантина и своем отношении

"Эта ситуация – еще одно доказательство того, что жить нужно сегодня. Ты не знаешь, что может быть завтра. Нужно просыпаться и ложиться спать с улыбкой. У нас есть наша семья: надо любить, ценить, уважать друг друга. Мы сейчас проводим больше времени с родными, обращаем внимание на те вещи, которых вообще раньше не замечали. Нужно смотреть позитивно. То, чего мне не хватало раньше, у меня сейчас есть. Я уверен, весь мир должен выйти из этой ситуации сильнее. Люди должны стать лучше, чем были. До сегодня мы не ценили в полной мере того, что имели. Это всем нам урок: для хорошей жизни с улыбкой нам не нужно много".





Как контролируют игроков на самоизоляции

"Я уверен, что каждый футболист "Шахтера" даже без расписанной нами программы занимается индивидуально. У нас новое поколение молодых игроков. Оно отличается от того, что было 10–15 лет назад. Это профессионалы, которые серьезно работают с 17–19 лет. Например, Коваленко, Бондарь, Тете, Додо, Сиприано, Фернандо и другие ребята – все работают сами. Даже в обычном графике занятий после нашей тренировки в Святошино у них есть своя программа. Если бы чемпионат Украины возобновился через три дня, я вас уверяю, наша команда была бы к нему физически готова".



Читайте также: В "Шахтере" назвали четырех игроков "Динамо", которые бы точно усилили донецкую команду

О дальнейшей борьбе "Шахтера" в Лиге Европы

"Пройдет ли "Шахтер" дальше после долгого карантина? Пройдет. Команда показывает очень хорошую игру. Кстати, в Лиге Европы и Лиге чемпионов лучшую игру на выезде, чем дома. Мы ни разу не уступили в гостях. Жаль, что случился этот коронавирус, потому что "Шахтер" был на хорошем ходу. Жаль, что не состоялся ответный матч с "Вольфсбургом". Я считаю, все в наших руках".

Дарио Срна / Фото: Instagram

О возвращении в Донецк

"Уверен, что однажды мы вернемся в Донецк. Хочу свою последнюю игру в футболке "Шахтера" провести на "Донбасс Арене". Иногда составляю для себя план, кого бы пригласил. И поверьте, это был бы праздник футбола для Украины, Европы и мира. Там будет очень серьезная команда – не только из тех, кто играл со мной в "Шахтере". Таково мое желание".

О матче, который хотел бы сыграть снова

"Все матчи с "Динамо"! Мне не хватает этого дерби. У меня дома беговая дорожка. Каждый день бегаю и смотрю на планшете игры "Шахтер" – "Динамо". Вот вчера смотрел матч 2012 года, когда Кучер забил два гола, а мы победили 3:1. Вспоминаю "Донбасс Арену", болельщиков, наши эмоции".

Об своей автобиографии и книгах

"Биография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, и нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать. Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает. Вообще я люблю биографии. Читал Фергюсона, Бекхэма, Ибрагимовича, сейчас – Агасси, в планах – Модрич. Каждая биография позволяет чему-то научиться, понять, какие сложности были у людей в спорте. Для меня это полезно".

О стажировке в "Манчестер Сити"

"То, что я поехал к Гвардиоле, не значит, что я хочу и могу быть Гвардиолой. Меня интересовал не столько тренировочный процесс, сколько вопросы психологии и подход к футболистам. О многом с ним говорил. Реакция на поражения, на победы, когда игрок обижен, когда ставишь его или не ставишь… Вот это было для меня важно. А тактику команды определяют качества футболистов. Что касается Гвардиолы, я многому научился и 100% поеду еще".

Хосеп Гвардиола и Дарио Срна / Фото: Instagram



О несостоявшемся переходе в "Барселону"



"Принимал решение сердцем. Я не мог бросить "Шахтер". Тогда была война. Не хотел, чтобы люди подумали, что я уезжаю из клуба, потому что мы не в Донецке. Чувствовал, что это важный момент нашей жизни – жизни "Шахтера" и Донбасса. Знаю, насколько меня уважали и любили в Донецке и насколько я любил. Я просто не мог позволить себе обидеть или разочаровать людей. Не жалею, что не ушел в "Барселону". Я остался в "Шахтере", потому что мое сердце приняло такое решение, вот и все".

Смотрите, как Дарио Срна был удален в чемпионате Италии

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама