В "Шахтере" назвали четырех игроков "Динамо", которые бы точно усилили донецкую команду

Ассистент главного тренера "Шахтера", бывший капитан "горняков" хорват Дарио Срна назвал футболистов киевского "Динамо", которые, по его мнению, усилили бы донецкую команду. Напомним, сегодня Срна сдал тест на коронавирус, показавший отрицательный результат.

"В украинском чемпионате есть хорошие футболисты. Миколенко, Цыганков, Шапаренко, Шепелев. Это все игроки "Динамо", но по качеству они могли бы усилить "Шахтер", – заявил Дарио Срна в прямом эфире в Instagram донецкого "Шахтера". – Это – будущее украинского футбола и "Динамо". Это – лучшие игроки киевского клуба"

Дарио Срна / Фото: AFP

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Ранее полузащитник "горняков" Тарас Степаненко рассказал, что за последние годы отношения игроков "Шахтера" и "Динамо" стали теплее. "Переезд "Шахтера" в Киев нивелировал вражду с "Динамо"? Согласен, многое поменялось. Мы довольно хорошо общаемся с игроками "Динамо". Не скажу, что прямо близко. Близко общаются только ребята, которые помоложе, потому что они вместе прошли юношеские и молодежные сборные", – отметил Степаненко.

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