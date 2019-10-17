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Худжамов: "Если "Мариуполь" обыграет "Шахтер", будут говорить, что это специально"

17 октября, 21:26

Кипер Мариуполя отметил противостояние клубов в УПЛ

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов / Фото: ФК Мариуполь

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Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал о противостоянии его команды с донецким "Шахтером" в рамках чемпионата Украины. Ранее мы писали, что "Шахтер" идет на сельский клуб без двух игроков основы.

"Клеймо "Арендуполя – фарм-клуба "Шахтера"? А что ты с этим сделаешь? Как я или другой футболист может это поменять? Это неприятно читать, но опять же сейчас есть 2 лагеря футбольных. Даже после игры "Мариуполь" – "Динамо" люди по-разному оценивают. И вот в это влазить и нырять в эту клоаку, кто какие слова говорит, и какими эпитетами уничтожает. А говорить? Вот что я могу сделать? Я себе выхожу на поле и делаю свое", – отметил кипер.

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"Даже если Мариуполь обыграет Шахтер, будут говорить, что это специально. Слушай, помнишь банда была Фернандиньо, Жадсон. Мы с ними рубились. 1:2 на "Донбасс Арене" проиграли. Но реально рубились. И тут мы с ними под конец чемпионата. Если кто-то где-то говорил, о каких-то договоренностях, они бы нам ту игру могли отдать и мы бы вышли на 6 место или на 5. И мы с ними 1:1 сыграли. И все равно говорили, что это специально. Что не сделаешь – все плохо", – добавил Рустам.

Смотрите последний матч "Шахтера" и "Мариуполя":

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Шахтер Донецк ФК Мариуполь Рустам Худжамов

Источник: ua-football

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