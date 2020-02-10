И судьи туда же – футбольная Фемида готовится в Турции использовать VAR и бегает тесты "Йо-Йо"

Судьи тоже готовятся к продолжению сезона / Фото: ФФУ

Вслед за клубами Украинской премьер-лиги в Турцию поехали и отечественные судьи. В субботу, 8 февраля, служители Фемиды начали тренировочный сбор в Анталье. К слову, на днях мы писали, что Паулу Фонсека жалуется на итальянских судей.

Уже в первый ж день рефери сдали тест на знание правил футбола и видеотест от УЕФА. В воскресенье судьи проходили физические тесты – разного вида для главных арбитров (Yo-Yo) и их помощников на линии. Сайт Украинской ассоциации футбола сообщает, что судьи продемонстрировали отличные знания и физическую форму. На сборах побывал и руководитель судейского корпуса Лучано Лучи.

Также на сборах делается акцент на использовании системы VAR. Напомним, она начнется работать в украинском футболе со второй части сезона. В частности ее планируют применить на первых матчах – 22 и 23 февраля. Для арбитров планируется и практика: они будут обслуживать контрольные матчи команд, которые также проводят сборы в Турции.

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