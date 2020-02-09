"Нагрузки не снизим": Михайличенко – о травме Буяльского, голе Кадири и флангах "Динамо"

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайлчиенко не намерен снижать нагрузки своим игрокам. Об этом он заявил после того, как в воскресенье на сборе в Турции "Динамо" обыграло боснийский "Борац" 4:1, доведя серию разгромных побед в зимних спаррингах до трех встреч с общей разницей мячей 12:1.

- Сегодня команда воплотила в контрольном поединке то, над чем мы работали на тренировках, – сказал после победы над "Борацом" Алексей Михайличенко. – Естественно, мы тренируем, то, что может нам пригодиться в игре. В матче с "Борацем" удалось реализовать свои моменты, но нужно говорить об игре в целом. Это был хороший спарринг, на поле было много борьбы, особенно в первом тайме, когда команда соперника еще была свежей и давала хорошее сопротивление и заставляла нас двигаться.

- Ближе к концу сбора тренировочные нагрузки будут уменьшаться, а акцент сделаете на контрольные матчи?

- Нет, мы приехали сюда работать, поэтому нагрузки снижаться, конечно же, не будут. Но определенные коррективы, естественно, будут внесены, поскольку нам еще нужно провести три матча. Так что будут различные виды и тренировок, и игр.

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- С чем связано отсутствие в заявке на сегодняшнюю встречу Виталия Буяльского?

- У него небольшое повреждение – ничего серьезного, просто ушиб, но мы надеемся, что завтра-послезавтра он уже вернется в общую группу.

Яркие фото игры "Динамо" – "Борац" (4:1)

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- Показалось, что сегодня команда больше атаковала левым флангом, особенно, в первом тайме, вы ставили такую задачу перед выходом на поле?

- Нет. Стараемся атаковать обоими флангами и максимально разнообразить нашу игру. Когда это получается, когда соперник не успевает перекрыть зоны, возникают моменты и угрозы. Так что повторюсь, играть только левым флангом, только правым или только через центр мы не даем, поскольку нам нужно разнообразие в атаке и использование обоих флангов, кроме того, сегодня мы забили мяч с середины поля, это сделал Момо (Мохаммед Кадири). Естественно, чем больше этого разнообразия, тем сложнее для соперника, – подытожил Алексей Михайличенко.

Смотрите гол Кадири в ворота "Бораца"

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