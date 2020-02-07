И тут они не такие! Бывший тренер "Шахтера" жалуется на судей чемпионата Италии

Паулу Фонсека считает, что рефери чересчур придирчивы к его подопечным в "Роме"

Атака Фонсеки на арбитра / Фото: Getty Images

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Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека высказал недовольство действиями судей, который обслуживают матчи его команды в чемпионате Италии. Мы писали, как "Ювентус" обыграл "Рому" в ее логове в матче Серии А. Бывший наставник "Шахтера" думает, что арбитры раздают его игрокам слишком много желтых карточек.

В частности португальский специалист сказал изданию Football Italia

"Я думаю, что "Рома" частично пострадала от судейских решений в последнее время. Я не хочу говорить об ошибках рефери, но мне трудно понять, как у такой команды, как наша, столько желтых карточек. Я смотрю много итальянских матчей, и у судей не одинаковые критерии при оценке похожих моментов. Это плохо работает на общее качество футбола".

Ранее мы сообщали, что Фонсеку дисквалифицировали на два матча в Италии за оскорбление арбитра после матча с "Кальяри". Тогда рефери не засчитали гол "Ромы" в добавленное время.

В свое время экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу обвинил Паулу Фонсеку в том, что португалец использует его багаж и не благодарит румынского специалиста.

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