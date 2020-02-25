И в прическах разбирается: матч "Бенфика" – "Шахтер" обслужит владелец парикмахерской и супермаркета

Бьорн Куйперс уже пересекался с "горняками", и он для украинцев них не самый счастливый

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" – "Шахтер" обслужит судейская бригада из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Напомним, что в первом поединке в Харькове со счетом 2:1 выиграла донецкая команда, а встреча в Лиссабоне состоится уже в четверг, 27 февраля. Начало матча на стадионе "Эштадиу да Луш" – в 22:00 по киевскому времени.

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Отметим, что 46-летний Куйперс – один из наиболее авторитетных рефери на сегодняшний день. И он уже обслуживал встречи с участием "горняков". Он работал на матчах группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 "Шахтер" – "Лион", который завершился вничью 1:1. Также голландец возглавлял бригаду ответного полуфинала Лиги Европы сезона-2015/16 с "Севильей" (3:1). Голландец трудился на встречи группового раунда Евро-2012 Украина – Франция (0:2).

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Также Куйперс ни раз пересекался с киевским "Динамо": на групповом этапа Лиги Европы сезона-2013/14 "Динамо" – "Рапид", Вена (3:1), на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2012/13 "ПСЖ" – "Динамо" (4:1) и на групповом раунде Лиги чемпионов сезона-2009/10 "Барселона" – "Динамо" (2:0), а также был запасным судьей во время встречи группового этапа ЛЧ сезона-2006/07 "Лион" – "Динамо" (1:0).

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Нельзя сказать, что Куйперс – фартовый судья для украинских команд, но добиваться результатов и при нем можно. Куйперс изучал бизнес-администрированиев Университете Неймегена. Вместе с отцом он также является совладельцем сети супермаркетов и парикмахерской в родном Олдензале.

Полностью судейская бригада выглядит так:

Главный рефери: Бьорн Куйперс (Нидерланды)

Ассистенты: Сандер ван Рукел, Эрвин Зейнстра (оба – Нидерланды)

Четвертый судья: Йерун Мансхот (Нидерланды)

Видеопомощники: Пол ван Букел, Деннис Хиглер (оба – Нидерланды)

Смотрите обзор матча "Шахтер" — "Бенфика" – 2:1

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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