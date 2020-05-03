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"Играю в пляжный волейбол": футболист киевского "Динамо" рассказал о любимых спортсменах

3 мая, 13:40

Андрей Фоменко

Томаш Кендзера симпатизирует бойцу ММА и звездному теннисисту

Во время карантина у спортсменов находится время на многие другие занятия. Например, польский защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера рассказал, чем еще интересуется в спорте, кроме футбола. К слову, украинская девушка футболиста сражается в Лиге чемпионов по сексуальности.

Не секрет, что по популярности в Польше спидвей (гонки на мотоциклах на треке) может конкурировать с футболом. Поэтому неудивительно, что Кендзера им интересуется – так же, как, оказывается, и смешанными единоборствами. Сам же 25-летний спортсмен на досуге играет в пляжный волейбол и теннис. Любимым спортсменом Томаша является российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Кроме того, в большом теннисе он симпатизирует знаменитому сербу Новаку Джоковичу.

Недавно "Динамо" собиралось продать будущего участника Евро-2020 в клуб второй лиги Англии.

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Сам же Кендзера, кроме футбола, другими видами спорта не занимался. А спортивные мероприятия посещает редко, предпочитая их смотреть по телевизору.

Смотрите, как Томаш Кендзера зарабатывал в киевском "Динамо" красную карточку

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футбол чемпионат Украины Динамо Киев Новак Джокович MMA Томаш Кендзера

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