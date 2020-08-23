Игрок "Ингульца" в первом матче в Премьер-лиге установил рекорд среди легионеров

Полузащитник дебютанта Премьер-лиги "Ингульца" Младен Бартулович в матче первого тура Премьер-лиги против "Днепр-1" (1:1) установил рекорд среди легионеров чемпионата Украины. Как сообщается на официальной странице клуба в Instagram, хорват стал первым иностранным игроком, кто сыграл за шесть разных команд в чемпионате Украины.

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В 2006 году хорват дебютировал в УПЛ в составе "Днепра", затем, находясь в аренде, выходил на поле в футболках "Кривбасса", "Арсенала" и "Карпат". А в сезоне 2015/16 играл за "Ворсклу". За "Ингулец" Бартулович выступает с января 2020 года.

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Отметим, что сегодня Валерий Федорчук дебютировал в составе львовского "Руха". Для него эта команда стала девятой в чемпионате Украины! Ранее украинец успел поиграть за "Львов", "Днепр", "Кривбасс", "Карпаты", "Волынь", "Динамо, "Верес" и "Мариуполь".

Ранее мы писали, что команда из поселка заявила на чемпионат Украины вратаря киевского "Динамо". "Ингулец" перед стартом в дебютном для себя сезоне Премьер-лиги укрепил последний рубеж.

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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