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В дебютном матче в Премьер-лиге "Ингулец" вырвал ничью у "Днепра-1"

23 августа, 15:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Соперники из соседних областей обменялись голами еще в первой половине поединка

Сегодня проходят еще два матча чемпионата Украины по футболу. В первом из них дебютант элитного дивизиона, "Ингулец", противостоял седьмой команде минувшего сезона – "Днепру-1". Узнавайте расписание, трансляции и результаты первого тура УПЛ.

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По договоренности сторон встреча прошла на "Днепр-Арене", а в дальнейшем "Ингулец" домашние матчи планирует проводить в Кропивницком на стадионе "Зирка". Соперники хорошо знают друг друга по выступлениям в Первой лиге и Кубке страны, также неоднократно проводили между собой товарищеские встречи. Тем не менее, букмекеры отдавали предпочтение днепрянам.

Гости из пгт Петрово несколько нервничали, сами создавая "пожары" у своих ворот. И подопечные Дмитрия Михайленко этим воспользовались, открыв счет на 33-й минуте. В контратаке Андрей Цуриков поддержал усилия партнеров, хлестким ударом пробив опытного Богдана Шуста. Однако еще до перерыва "Ингулец" отыгрался: бильярдным ударом Денис Балан, который недавно отметил день рождения, огорчил Богдана Сарнавского – 1:1.

Смотрите лучшие моменты первого тайма.

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Во второй половине команды как ни старались, а счет изменить не сумели. Таким образом, соперники разошлись ничьей, которая больше на руку дебютанту. Парни Сергея Лавриненко завоевали историческое первое очко в высшем дивизионе.

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Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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