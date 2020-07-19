Игроки "Динамо" ходили по краю: киевляне в последнем матче Премьер-лиги сенсационно проиграли "Колосу"

Сегодня в заключительном туре чемпионата Украины решилась судьба серебряных медалей Премьер-лиги и путевки в Лигу чемпионов. После победы над "Зарей" в очной встрече "Динамо" опережало луганчан на два очка, и нужно было просто не проиграть "Колосу", чтобы не переживать о результате матча в Запорожье. Но дебютант УПЛ из Ковалевки напоследок преподнес сюрприз и переиграл многократного чемпиона Украины – 2:0.

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Киевляне могли открыть счет на 13-й минуте, когда Буяльский из-за пределов штрафной проверил на прочность штангу. И как ни старались команды, на перерыв они ушли с нулями на табло. Но уже в дебюте второго тайма Владимир Лысенко головой замкнул передачу с левого фланга, и на 54-й минуте "Колос" повел в счете 1:0.

А на 70-й минуте судья поставил пенальти в ворота "Динамо" за фол на Вильхамссоне, который сам и исполнил приговор – 2:0. Как ни силились киевляне, но не смогли отквитать хотя бы один мяч. Единственное, Вадим Милько получил вторую желтую карточку и был удален с поля за грубый фол на Караваеве.

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На последних минутах встречи тренерам "Динамо" ничего не оставалось, кроме как следить за результатом встречи "Зоря" – "Десна". И черниговцы сделали команде Михайличенко шикарный подарок, удержав луганчан – 1:1. Это значит, что в валидольной развязке УПЛ киевляне таки удержали преимущество над коллективом Скрипника и стали вице-чемпионами Украины.

Смотрите, как "Колос" в прошлом туре уступил "Шахтеру"

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