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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Игроки "Динамо" ходили по краю: киевляне в последнем матче Премьер-лиги сенсационно проиграли "Колосу"

19 июля, 21:37

Елена Павлова Елена Павлова

Однако смогли удержаться на втором месте в турнирной таблице

Сегодня в заключительном туре чемпионата Украины решилась судьба серебряных медалей Премьер-лиги и путевки в Лигу чемпионов. После победы над "Зарей" в очной встрече "Динамо" опережало луганчан на два очка, и нужно было просто не проиграть "Колосу", чтобы не переживать о результате матча в Запорожье. Но дебютант УПЛ из Ковалевки напоследок преподнес сюрприз и переиграл многократного чемпиона Украины – 2:0.

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Киевляне могли открыть счет на 13-й минуте, когда Буяльский из-за пределов штрафной проверил на прочность штангу. И как ни старались команды, на перерыв они ушли с нулями на табло. Но уже в дебюте второго тайма Владимир Лысенко головой замкнул передачу с левого фланга, и на 54-й минуте "Колос" повел в счете 1:0.

А на 70-й минуте судья поставил пенальти в ворота "Динамо" за фол на Вильхамссоне, который сам и исполнил приговор – 2:0. Как ни силились киевляне, но не смогли отквитать хотя бы один мяч. Единственное, Вадим Милько получил вторую желтую карточку и был удален с поля за грубый фол на Караваеве.

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На последних минутах встречи тренерам "Динамо" ничего не оставалось, кроме как следить за результатом встречи "Зоря" – "Десна". И черниговцы сделали команде Михайличенко шикарный подарок, удержав луганчан – 1:1. Это значит, что в валидольной развязке УПЛ киевляне таки удержали преимущество над коллективом Скрипника и стали вице-чемпионами Украины.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
32
26
4
2
80
26
54
82
Забитые 80
Пропущеные 26
Разница 54
Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
32
18
5
9
65
35
30
59
Забитые 65
Пропущеные 35
Разница 30
Результаты последних матчей: П В Н П П
3
ЗаряЗаряЗар
32
17
7
8
50
29
21
58
Забитые 50
Пропущеные 29
Разница 21
Результаты последних матчей: Н П В Н Н
4
ДеснаДеснаДес
32
17
5
10
59
33
26
56
Забитые 59
Пропущеные 33
Разница 26
Результаты последних матчей: Н П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
32
14
7
11
49
47
2
49
Забитые 49
Пропущеные 47
Разница 2
Результаты последних матчей: Н В Н Н П
6
КолосКолосКол
32
10
2
20
33
59
-26
32
Забитые 33
Пропущеные 59
Разница -26
Результаты последних матчей: В П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
32
15
4
13
42
42
0
49
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
32
12
9
11
40
46
-6
45
Забитые 40
Пропущеные 46
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В В
9
ОлимпикОлимпикОли
32
10
6
16
32
47
-15
36
Забитые 32
Пропущеные 47
Разница -15
Результаты последних матчей: В В В П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
32
9
7
16
23
48
-25
34
Забитые 23
Пропущеные 48
Разница -25
Результаты последних матчей: П П В Н Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
32
5
9
18
25
57
-32
24
Забитые 25
Пропущеные 57
Разница -32
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как "Колос" в прошлом туре уступил "Шахтеру"

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