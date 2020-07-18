По одному молодому футболисту "Шахтера" и "Динамо" прошли первый раунд отбора премии Golden Boy

Итальянское издание Tuttosport продолжает конкурс на звание лучшего молодого футболиста. Среди ста претендентов на премию Golden Boy-2020 значатся и двое представителей чемпионата Украины. Как мы сообщали, вингеры "Шахтера" и "Динамо" стали претендентами на звание лучшего молодого игрока Европы. Бразилец Тете успел заявить о себе в Лиге чемпионов; Георгий Цитаишвили в прошлом году стал чемпионом мира среди молодежи, а нынче часто играет в основном составе киевлян.

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Издание рассказало, что первый раунд отбора прошло 80 игроков, в том числе "горняк" и динамовец. Окончательное решение будет приниматься на основе голосов болельщиков и журналистов. Проголосовать за номинантов на Golden Boy можно на сайте Tuttosport. Пока же Тете и Цитаишвили вошли в квартет лучших по итогам опроса поклонников!

На почетный приз продолжают претендовать Эрлинг Холанд и Джейдон Санчо ("Боруссия" Д), Альфонсо Дэвис ("Бавария"), Каллум Хадсон-Одои ("Челси"), Мейсон Гринвуд ("МЮ"), Кертис Джонс ("Ливерпуль"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Ансу Фати ("Барселона"), Даниэль Мальдини ("Милан"), Мамаду-Кали Сене ("Ювентус") и другие.

Напомним, что в 2019 году обладателем премии Golden Boy стал португалец Жоау Фелиш. Украинский вратарь Андрей Лунин, принадлежащий "Реалу", занял по итогам опроса 15-е место.

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В прошлом году Тете отличился голом в ворота киевского "Динамо"

Смотрите, как прошлой осенью Цитаишвили забивал за молодежную сборную Украины

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