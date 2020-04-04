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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Именинник дня: бразильский бомбардир, поигравший за "Динамо", "Шахтер" и сборную Украины

4 апреля, 15:28

Александр Трикиша

Знаменитый нападающий уже вписал свое имя в историю украинского футбола

Сегодня свой 33-й день рождения отмечает нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес. Жуниор родился 4 апреля в Сантосе в спортивной семье – отец будущей звезды чемпионата Украины играл в футбол на профессиональном уровне, а мать увлекалась теннисом.

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Заниматься футболом Мораес начал в четырехлетнем возрасте в академии родного "Сантоса". После трех сезонов в клубе бразилец провел год в "Санту-Андре", а затем отправился покорять Европу.

Он успел поиграть за румынскую "Глорию", софийский ЦСКА и донецкий "Металлург", прежде чем перебрался в киевское "Динамо". Цвета киевлян Мораес защищал с 2015 по 2018 год, по разу выиграл чемпионат и Кубок страны, при этом полгода отыграл в аренде в китайском "Тяньцзинь Цюаньцзянь", так как в Украине не мог играть из-за длительной дисквалификации.

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В 2018 году Мораес стал игроком "Шахтера", где начал демонстрировать свои бомбардирские качества. В первом сезоне он забил 26 матчей во всех турнирах, а в этом на его счету уже 21 результативный удар (18 – в Премьер-лиге). Вместе с "горняками" Мораес в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Украины.

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В марте 2019 года Мораес получил украинский паспорт и спустя неделю дебютировал в команде Андрея Шевченко в матче против Португалии (0:0). На текущий момент на его счету уже пять матчей в сине-желтой футболке.

Смотрите, как забивает Жуниор Мораес:

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Шахтер Донецк Жуниор Мораес

Источник: Сегодня|Спорт

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