"Необходимо принять правильные меры": игрок "Шахтера" рассказал о ситуации с коронавирусом

Жуниор Мораес считает, что следует подумать о здоровье людей, в том числе игроков

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса. Ранее мы писали, что "Шахтер" объявил о переносе повторного матча 1/8 финала Лиги Европы с "Вольфсбургом".

"Очень опасная ситуация. Всем нам и правительству следует подумать о человеческой составляющей проблемы: о здоровье людей, в том числе игроков. Если не ошибаюсь, то уже появились первые случаи заражения среди спортсменов, в частности в футболе. Необходимо принять правильные меры и все продумать, чтобы у каждого была возможность следить за своим здоровьем", – сказал Мораес.

Также УЕФА сообщает о том, что представители 55 европейских ассоциаций приглашены на встречу 17 марта для того, чтобы обсудить реакцию европейского футбола на вспышку COVID-19. Мы писали, что судьба Евро-2020 висит на волоске.

Читайте, что сказал тренер "Вольфсбурга" о матче с "Шахтером". В первой встрече 1/8 финала Лиги Европы "горняки" выиграли в Германии с минимальной разницей.

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