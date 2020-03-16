Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги

"Если ситуация будет требовать такого решения, мы его примем", - говорит исполнительный директор УПЛ

Исполнительный директор футбольной Премьер-лиги Украины Евгений Дикий рассказал о возможной остановке чемпионата страны в связи с пандемией коронавируса. Ранее мы сообщали, что уже во вторник чемпионат Украины могут закончить, утвердив в качестве финальной нынешнюю турнирную таблицу. Тогда вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо".

"Никаких признаков заражения у футболистов лиги нет. В любом случае, в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Если будет необходимо приостановить чемпионат или отменить его, мы оперативно на это отреагируем. Если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем, – заявил Евгений Дикий в эфире программы "Великий футбол". – Во времена разработки нормативно-правовых документов никто не мог предположить, что возникнет подобная ситуация. Поэтому должно быть решение общего собрания УПЛ и высшего органа – исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола".

Турнирная таблица Премьер-лиги на сейчас

Напомним, что 17 марта, ввиду распространения коронавируса, по видеосвязи пройдет экстренное заседание УЕФА, на котором может быть объявлено о переносе Евро-2020 на следующее лето и незамедлительной остановке всех национальных чемпионатов в Европе, включая Премьер-лигу Украины.

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