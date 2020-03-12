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Судьба ЕВРО-2020 висит на волоске: УЕФА в срочном порядке проведет экстренное собрание

12 марта, 16:24

Максим Перепелица

По видеосвязи обсудят ситуацию с национальными турнирами и международными соревнованиями

УЕФА объявил о проведении заседания, цель которого – обсуждение возможных решений в связи с распространением коронавируса. В собрании, которое состоится 17 марта по видеосвязи, примут участие представители международных ассоциаций-членов УЕФА, члены ассоциации европейских клубов (ECA) и представители международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).

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На совещании будет обсуждаться ситуация с проведением всех национальных турниров и всех международных соревнований, включая Евро-2020.

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Ранее сообщалось, что союз рассматривает решение о приостановке как Лиги чемпионов, так и Лиги Европы.Вскоре решение об остановке еврокубков может быть озвучено официально.

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.

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УЕФА Евро-2020 коронавирус

Источник: UEFA.com

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