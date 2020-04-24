Изгой из "Динамо" впечатлил клуб из Турции: в команде хотят оставить футболиста

Жерсона Родригес может остаться в "Анкарагюджю" еще на год

Форвард "Динамо" Жерсон Родригес, который зимой перешел в турецкий "Анкарагюджу" на правах аренды, убедил боссов турецкого клуба в целесообразности продления с ним соглашения. Как сообщает Ajansspor, президент "Анкарагюджу" Фатих Мерт недавно общался с владельцем "Динамо" Игорем Суркисом на тему возможного продления аренды игрока. Напомним, в Украине СМИ сообщали, что Жерсон Родригес приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром.

Пока все находится на предварительной стадии, но помимо клуба, в сделке заинтересован и сам футболист, что увеличивает вероятность успешного завершения переговоров. Ранее сообщалось, что киевляне готовы продать 24-летнего форварда более чем за два миллиона евро. Нынешнее соглашение об аренде рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что в конце прошлого года Жерсон Родригес рассорился с главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко из-за публичного несогласия с решениями главного тренера.

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