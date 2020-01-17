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Известный футбольный агент назвал тренера "Олимпика" расистом

17 января, 10:45

Дмитрий Селюк считает, что Висенте Гомес против всех африканцев

Висенте Гомес

Висенте Гомес / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Известный агент Дмитрий Селюк заявил, что считает главного тренера донецкого "Олимпика" Висенте Гомеса расистом.

"В "Олимпике" играет Драман. Когда в клуб пришел тренер Жулио Сезар, он выбрал центрального защитника Абубакара и опорного Драмана. Их месяц смотрели, они подошли. Абубакар разорвал контракт с белорусским клубом и перешел в "Олимпик".

К сожалению, этого Сезара поменяли на Висенте Гомеса, а я помню, он – чистый расист. Он против всех африканцев. Когда он помогал Реброву, они завернули Седрика Гогуа, который сейчас в московском "ЦСКА", хотя должен быть в "Динамо". Он делал все, чтобы некоторые футболисты не попали. Это вторая сторона медали. Жизнь все расставит на свои места. Я сотрудничаю так, что потерять деньги на моих игроках почти невозможно", – отметил Селюк

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Отметим, что 15 и 16 января "Олимпик" будет тренироваться в двухразовом режиме, а 17-го сыграют первый контрольный поединок против румынского "Вииторула".

Ранее мы писали, что"Олимпик" провел "национализацию" состава – команду покинули пять легионеров. И тут же команду пополнил грузин Тимур Чогадзе.

Смотрите, как "Олимпик" играл в первой половине сезона:

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чемпионат Украины Дмитрий Селюк Олимпик Донецк Висенте Гомес

Источник: ua.tribuna.com

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