"Олимпик" провел "национализацию" состава: команду покинули пять легионеров

И тут же команду пополнил грузин Тимур Чогадзе

Первый новичок "Олимпика" Тимур Чогадзе / Фото: Официальный сайт ФК "Олимпик"

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Донецкий "Олимпик" расстался с пятью легионерами. Об этом рассказал генеральный директор клуба Алексей Антонов. Клуб покинули полузащитники Фабиньо и Драман Сали, вингер Луиз Фернандо и Демир Имер, а также нападающий Джеффри Чарльз.

"Все легионеры, которые были при прошлом тренере, они не подошли. Кроме Шахаба, наверное. Мы со всеми попрощались, и они покинули расположение команды. Думаю, их уже не будет в составе. Это была проба, поработать с бразильцами. Видимо, это не наше", – признался Антонов.

Смотрите, как "Олимпик" играл в первой половине сезона:

Также гендиректор отметил, что команду покинул Генадий Пасич, а вот его брат остается в команде. Ранее "Олимпик" попрощался с защитниками Егором Клименчуком, Романом Вантухом и Иваном Трубочкиным.

Сегодня же "Олимпик" объявил о первом новичке – им стал грузинский хавбек Тимур Чогадзе. Он подписал контракт сроком на 1,5 года.

Сегодня "Мариуполь" отправился на первый сбор с тремя новичками. Команда Александра Бабича будет готовиться к возобновлению сезона в Турции.

Также мы сообщали, что "Заря" подписала экс-футболиста "Байера", который знает четыре языка. 23-летний Андрейс Цыганикс выступает за сборную Латвии. Перед этим луганчане усилились усилились игроком сборной Хорватии.

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