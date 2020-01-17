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Переступили опасную черту: украинские клубы – в числе лидеров по тратам на зарплаты

17 января, 10:24

В среднем каждый клуб тратит на зарплаты 7 миллионов евро

/ Фото: AFP

УЕФА опубликовал экономический отчет по итогам 2018 года. Согласно данным, в 2018-м клубы украинской Премьер-лиги потратили 76% своих доходов на зарплаты – это третий показатель среди ТОП-20 лиг Европы. Столько же у Франции, а больше тратят только в Израиле (78%) и Турции (79%).

В отчете отмечают, что показатель выше 70% означает, что клубы несут убытки, если нет существенных доходов от продаж футболистов, и может стать поводом для УЕФА проверить команды на соблюдение правил финансового fair play. В целом же украинские клубы тратят на зарплаты 83 миллиона евро, в среднем – по 7 млн евро.

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Ранее мы писали, что украинский футбольный клуб – в десятке по чистой прибыли в Европе. Лидером стал "Монако", который в 2018 году хорошо заработал на продаже игроков.

Мы уже сообщали, что впервые доход футбольного клуба превысил планку в 840 миллионов евро. "Барселона" получила наибольший доход среди футбольных клубов за прошлый сезон, сообщает в ежегодном отчете компания Deloitte. Каталонцы за год заработали немногим меньше 841 миллиона евро и стали первым клубом, который преодолел отметку в 800 миллионов.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Аталанта" – 0:3

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты УЕФА чемпионат Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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