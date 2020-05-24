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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"К матчу с "Динамо" подойдем в полной боевой готовности": тренер "Шахтера" оценил игру с "Рухом"

24 мая, 15:15

Андрей Фоменко

Чемпионы Украины провели первый поединок после выхода из карантина

Украинские команды продолжают возвращаться на поля для тренировок и пока что товарищеских игр. Сегодня "Шахтер" в контрольном матче добыл волевую победу над "Рухом" – лидером Первой лиги.

После встречи португальский тренер "горняков" Луиш Каштру оценил готовность своих подопечных и задумался о скорой встрече с киевским "Динамо":

"Было очень приятно вернуться в игру, поскольку мы не играли два с половиной месяца. Сейчас мы показали полную готовность, но до первого официального матча мы будем становиться еще лучше и лучше, после чего выйдем полностью готовыми на первую игру.

Наша самая главная цель – стать чемпионами Украины и провести хорошую кампанию в Лиге Европы. Мы очень много для этого работали, никогда не останавливались и постоянно были в движении. Конечно, не так, как мы хотели в течение этой паузы, но последние две недели мы действовали все вместе, отрабатывали много вещей.

Команда сейчас не находится в своих лучших кондициях – как и весь футбольный мир. Кроме спортивной жизни, есть другая – более эмоциональная. Это то, что происходит в мире, в наших семьях. Мы знаем, что сейчас не можем находиться в лучших кондициях, но будем работать, чтобы набрать лучшую форму. Думаю, что в первом официальном матче мы будем находиться на высоком уровне".

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Возобновление чемпионата Украины запланировано на 6 июня, причем в первом же туре "Шахтер" сразится с "Динамо".

Читайте также о том, что болельщики "Шахтера" со всего мира спели гимн клуба.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Днепр-1" в чемпионате Украины до паузы

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футбол чемпионат Украины Шахтер Донецк Рух Винники Луиш Каштру

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