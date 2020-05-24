От Беднякова до Гайтаны: болельщики "Шахтера" со всего мира спели гимн клуба

Сегодня, 24 мая, донецкий "Шахтер" празднует свой день рождения: клубу исполняется 84 года. Примечательно, что в такой день "горняки" не обошлись без футбола – несмотря на паузу в чемпионате Украины из-за коронавируса. В день рождения клуба "Шахтер" в контрольном матче добыл волевую победу над лидером Первой лиги.

Также на свой праздник лидер украинского футбола выпустил видеоролик, в котором его болельщики спели клубный гимн. К исполнению композиции "горняки" подключили своих фанатов из разных уголков как Украины, так и всего мира. Приобщились к записи знаменитый телеведущий Андрей Бедняков и певица Гайтана.

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Датой основания "Шахтера" считается день первого матча – против "Динамо" в Казани. Тогда команда называлась "Угольщики", позже – "Стахановец", а свое нынешнее название обрела в июле 1946 года.

Напомним, в апреле "Шахтер" запустил клубный телеканал.

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