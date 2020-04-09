Как в молодости: Алиев повторил свои лучшие штрафные на "советском" стадионе и обратился к Кличко

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Алиев решил тряхнуть стариной и исполнить несколько штрафных ударов. Ныне 35-летний футболист записал еще одно видео для своего YouTube-канала на киевском стадионе "Восходе", что на Дарнице. Позавчера мы писали, что у бывшего игрока "Динамо" Алиева симптомы коронавируса.

Алиев захотел повторить пять лучших штрафных ударов своей карьеры. Игрок остался очень недоволен состоянием поля – как в Советском Союзе. И по случаю обратился к мэру столицы Виталию Кличко с просьбой привести стадион в порядок, а президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко попросил помочь с газоном. Тем более, по словам футболиста, на месте стадиона собираются возводить жилой комплекс.

Сами же удары давались Александру непросто, хотя он не уступал перед трудностями. В конце он сказал, что лучшим считает свой гол в ворота сборной Турции, но признался, что будет его исполнять недели две.

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