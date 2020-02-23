"Карпаты" и "Днепр-1" разошлись миром в первом противостоянии чемпионата Украины

В матче 19-го тура чемпионата Украины "Карпаты" дома сыграли вничью с "Днепром-1". Команда Михайличенко и подопечные Санжара разошлись миром – 1:1. Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме. Свой дебютный мяч за львовян забил Матар в середине тайма, однако под конец матча Супряга восстановил равновесие на табло.

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"Карпаты" – "Днепр-1" 1:1

Голы: Дийе, 24 – Супряга, 41

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"Карпаты": Кудрик — Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Дубинчак — Назарина, Клец — Лях, Притула (Козак, 88), Г. Пасич — Дийе (Бойчук, 90)

"Днепр-1": Юрчук — Адамюк, Гуйе, Логинов, Полевой — Кравченко, Батагов (Вакулко, 75) — Коркишко, Ди Франко, Булеца (Чичиков, 73) — Супряга

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Предупреждения: Дубинчак, Клец, Г. Пасич, Дийе — Батагов, Адамюк, Коркишко

Удаление: Дубинчак, 89

Ранее мы писали, что "Динамо" с трудом дожало "Ворсклу", а Буяльский забил невероятный гол. Решающий мяч залетел в ворота уже на 91-й минуте встречи при пустых трибунах.

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