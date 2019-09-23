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"Карпаты" усилились нападающим из Уганды, игравшим в бывшей команде Скрипника

23 сентября, 17:53

24-летний футболист имеет опыт выступления в Бундеслиге

Мелвин Лоренц

Мелвин Лоренц / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" усилились нападающим сборной Уганды Мелвином Лоренцем. 24-летний футболист будет выступать за "Карпаты" под 36-м номером.

Мелвин родился 26 ноября 1994 в Лондоне (Великобритания). Отец Мелвина родом из Уганды, мать – из Германии. Начал заниматься футболом на родине мамы. В 2013 году попал в структуру бременского "Вердера". В октябре того же года дебютировал за "музыкантов" в Бундеслиге.

Летом 2017 года стал игроком голландского АДО "Ден Хааг", в составе которого выступал до недавнего времени. В 2016-м году сыграл один матч за сборную Уганды.

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После восьми туров "Карпаты" занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Украины. В предыдущем матче львовяне на выезде всухую проиграли "Днепр-1" (0:2). Героем встречи стал 19-летний нападающий Владислав Супряга, оформивший дубль.

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Источник: Офіційний сайт ФК "Карпати"

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