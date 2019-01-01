Скандал в "Карпатах": нового тренера обвинили в том, что тот пришел на живое место

Экс-коуч львовян Чижевский заявил, что еще месяц назад за его спиной велись переговоры с Санжаром

Александр Чижевский / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Скандал – в клубе украинской Премьер-лиги "Карпатах". Александр Чижевский, которого на днях на посту главного тренера львовян сменил Роман Санжар, заявил, что переговоры с Санжаром проходили у него за спиной, когда сам Чижевский еще занимал пост наставника команды. Другими словами, Чижевский утверждает, что Санжара брали на "живое место".

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Сегодня журналисты задали Александру Чижевскому вопрос: "Есть информация о том, что Роман Санжар мог стать тренером "Карпат" еще месяц назад. Потому что он – клиент Вадима Шаблия, который имеет влияние в клубе. Вы не догадывались об этом?"

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На это Чижевский ответил: "Нет, я начал узнавать об этом позже. Переговоры за моей спиной велись давно, еще месяц назад. Знаю, что Санжар был на матче с "Мариуполем". Я слышал это от футбольных людей. Не буду этом судить. Но по отношению ко мне это неправильно было сделано. Человек работает с командой, команда прогрессировала, а месяц или два назад ведутся переговоры за спиной. Это по футбольной этике неправильно. Но – такая тренерская судьба: команд мало, а тренеров очень много. Все хотят работать. У меня нет никаких претензий к Санжару. Он тренер, хочет работать. Я бы на его месте не начал переговоры. Если тренер работает, то чего я буду лезть?".

Роман Санжар / Фото: Facebook

При этом Роман Санжар, признававшийся лучшим тренером украинской Премьер-лиги 2017 года, настаивает, что Чижевского он не подсиживал. "У меня есть принцип: никогда не подсиживать своих коллег, поэтому конструктивный диалог у нас с "Карпатами" начался только после того, как из уст спортивного директора клуба Олега Бойчишина прозвучала информация о решении руководства "Карпат" переформатировать отношения с моим предшественником – Александром Чижевским. Я обдумал предложение львовян, и в итоге мы нашли общий язык", – заявил Санжар.

Как сообщалось ранее, "Карпаты" выгнали игрока, который сломал челюсть одноклубнику и не выучил украинский язык. С Кевином Мендесом разорвали контракт за систематические нарушения.

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