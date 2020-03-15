Катастрофическая ничья для Михайличенко с тысячным голом Русина: обзор матча "Динамо" – "Десна"

Потеря очков в домашней встрече с черниговцами может стоить киевлянам пропуска в Лигу чемпионов

В матче 23-го тура Премьер-лиги Украины в Киеве "Динамо" сыграло вничью с "Десной" 1:1. На гол Назария Русина, который стал для динамовцев тысячным домашним мячом в чемпионате, черниговцы ответили точным ударом Александра Филиппова после обрезки Александра Караваева.

Эта ничья может иметь крайне серьезные последствия для "Динамо". Дело в том, что не исключен вариант, при котором уже во вторник текущее футбольное первенство Украины может быть объявлено завершенным, а места закрепятся согласно нынешних позиций команд. Таким образом "Динамо", после ничьей с "Десной" опустившееся на третью строчку турнирной таблицы, рискует остаться без путевки в квалификацию Лиги чемпионов следующего сезона, которая в таком случае достанется "Заре".

Обзор матча "Динамо" – "Десна" (1:1)

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Динамо – Десна – 1:1

Голы: Русин, 69 – Филиппов, 80

Динамо: Бущан – Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко – Кадири, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Русин

Десна: Паст – Имереков, Гитченко, Тамм – Огиря – Старенький, Калитвинцев (Картушов, 87), Домбровский, Арвеладзе (Гуцуляк, 66), Конопля – Филиппов

Предупреждения: Русин – Старенький

Статистика матча "Динамо" – "Десна" (1:1)

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