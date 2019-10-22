"Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян

Роман Яремчук / Фото: Facebook

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Киевское "Динамо" крайне заинтересовано в успешном выступлении своего воспитанника Романа Яремчука, принадлежащего "Генту", так как вице-чемпионам Украины полагается большой процент с перепродажи украинского нападающего бельгийскими "буйволами". Об этом сообщил известный журналист Игорь Цыганык.

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"Динамо" заинтересовано в том, чтобы Яремчуком интересовалось больше клубов, и его трансферная цена была как можно выше, – говорит Игорь Цыганык. – Потому что при продаже Романа в "Гент" сумма трансфера составила два миллиона евро плюс 30 процентов от последующей продажи.То есть "Динамо" может заработать достаточно хорошую сумму на Яремчуке. Если "Гент" ставит ценник в 10 миллионов евро на этого футболиста, то "Динамо" может получить 3 миллионов, а возможно, даже и больше. Поэтому киевляне переживают, чтобы этот футболист сыграл и засветился"

Голы Яремчука в ворота Португалии и Нигерии

Отметим, что в последнее время имя Романа Яремчука пребывает на слуху не только из-за его игры. Автор первого мяча в ворота Португалии попросил спокойно отнестись к выигрышу нашей сборной у действующих чемпионов Европы. "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро", – отметил после победы над Роналду Яремчук,чем довел многих россиян до бешенства.

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", после слов Романа Яремчука набросился на него с заочными оскорблениями. "Такие футболисты, как Яремчук, называются футболистиками", – заявил Юран.

Позже на слова Юрана о Яремчуке отреагировал комментатор Виктор Вацко. "Когда-то в киевском "Динамо" у Сергея Юрана было прозвище Барсик. Вот вам реакция чистого Барсика на слова Ромы Яремчука о том, что к успеху надо относиться спокойно. И на фоне уровня Юрана-тренера Яремчук – не футболистик, а футболистище – где-то как Зидан", – заключил Вацко.

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