Определились арбитры матчей "Динамо" и "Александрии" в Лиге Европы

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Определились главные арбитры, которые будут обслуживать матчи украинских клубов в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Матч "Динамо" – "Копенгаген" обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Умутом Мелером. Его помощниками станут Джевдет Комурчоглу и Экрем Кан, четвертый арбитр Арда Кардешлер. Встреча пройдет 24 октября на "Олимпийском", начало – в 22:00.

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На данный момент обе команды имеют по четыре балла в активе и занимают два первых места в группе В. Киевляне, напомним, в стартовом матче группового этапа обыграли "Мальме" (1:0) и сыграли вничью с "Лугано" (0:0).

Смотрите, как "Динамо" не смогло обыграть "Лугано":

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Поединок "Сент-Этьен" – "Александрия", который пройдет в этот же день во Франции и начнется в 20:00, обслужит бригада из Норвегии. Главным арбитром назначен Эспен Эскос, помогать ему будут Йон-Микаэль Кнутсен и Эйстейн Иттерланд, четвертый арбитр – Рохит Сагги.

"Александрия" в первых двух турах заработала только один балл, сыграв вничью с "Гентом" (1:1) во Львове. Перед этим было выездное поражение от "Вольфсбурга" (1:3).

Обзор матча "Александрия" – "Гент":

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Напомним, что накануне еврокубковых матчей "Динамо" и "Александрия" сыграли между собой в чемпионате Украины. Киевляне одержали минимальную победу благодаря голу Виталия Миколенко в первом тайме. Эта победа позволила "Динамо" подняться на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Александрия" остается четвертой.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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