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В киевском "Динамо" назвали клубы, которые усилят своими арендованными футболистами

3 августа, 11:40

Олег Люлька Олег Люлька

Президент столичного клуба заявил, что "с удовольствием" усилит игроками "Днепр-1", "Зарю" и "Колос"

В киевском "Динамо" назвали клубы, которые в нынешнее межсезонье готовы усилить своими арендованными футболистами. Напомним, ранее прозвучали имена бразильцев, на которых положили глаз в "Динамо" после прихода Луческу.

"Луческу пришел и сказал, что хочет видеть всех футболистов (включая Супрягу и Булецу). Может, если какие-то игроки нам не подойдут сегодня, то мы с удовольствием усилим и "Днепр-1", и "Зарю", и "Колос". В "Колос" мы дали Смирного, сейчас они просят Кравченко. Это – хорошие футболисты. У нас в этом году выпустилось 20 игроков. Урожай очень хороший. Где-то футболистов 12 останутся в структуре клуба. А остальные уйдут по другим командам", – сказал президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью программе "Мага"

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Луческу, тренировка "Динамо"

Луческу, тренировка "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Смотрите, как "Динамо" проиграло "Колосу" на финише сезона

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Ранее мы писали, что лагерь Мирчи Луческу пополнили два футболиста. Среди них – "новый Шевченко". К динамовской команде присоединились чемпионы мира, перед этим наколотившие 20 голов в составе "Днепра-1".

Также стала известна позиция Луческу относительно будущего Цыганкова в "Динамо". По мнению румынского специалиста, "если будет хорошее предложение по Виктору – надо продавать".

Все подробности в спецтеме Луческу и "Динамо"

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