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Киевское "Динамо" запустит свой телеканал, а матчи чемпионата покажет еще на одной "кнопке"

2 сентября, 11:32

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вице-чемпионы Украины наследуют пример "Шахтера" и также выходят в телеэфир

На украинском телевидении появится еще один спортивный канал. Футбольный клуб "Динамо" (Киев) решился на запуск своего телеканала, который должен выйти в эфир до конца 2020 года. Кстати, на днях Луческу отдал из "Динамо" в аренду молодого бомбардира.

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Первым из футбольных клубов страны свой канал запустил донецкий "Шахтер". Теперь его примеру последуют и принципиальные соперники. Кроме того, "Динамо" продало права на показ своих матчей чемпионата страны телеканалу "2+2", сообщил журналист Игорь Бурбас. От него же пошла информация и о своем канале киевского клуба:

На данный момент большинство клубов украинской Премьер-лиги права на показ своих матчей продали телеканалам "Футбол". Домашние поединки остальных клубов показывают каналы "2+2" и "Униан". Единый футбольный телепул в Украине пока что так и не удается создать уже в течение многих лет. Также некоторые клубы показывают свои встречи в YouTube.

Читайте также:в случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" первый матч проведет в гостях.

Смотрите сюжет о матче "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины:

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телеканал футбол чемпионат Украины Динамо Киев
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