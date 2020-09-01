В случае выхода в плей-офф Лиги чемпионов "Динамо" первый матч проведет в гостях

Соперник киевлян в следующем раунде был известен еще до жеребьевки

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов. Были проведены жеребьевки для восьми команд, идущих по Пути чемпионов, другая – для четырех команд, которые идут по Пути представителей лиг. Вчера состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда.

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Согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, команды из Украины и России разводятся по разным парам. Таким образом, еще до жеребьевки было известно, что победитель пары "Динамо" – АЗ встретится с победителем пары "Гент" – "Рапид". Единственный вопрос, который оставался открытым, где пройдет первый матч. По итогам жеребьевки стало известно, что, в случае выхода в следующий раунд, "Динамо" первый матч плей-офф сыграет на выезде.

Во второй паре плей-офф раунда Пути представителей лиг лучшая команда из пары "Бенфика" – ПАОК встретится с "Краснодаром". Первый матч пройдет в России.

Матчи пройдут 22-23 и 29-30 сентября. Если потребуется, по итогам ответного поединка проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравшие выступят на групповом этапе Лиги Европы.

В Пути чемпионов определились следующие пары:

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"Славия" – "Янг Бойз"/ "Мидтьюлланд"

"Маккаби" Тель-Авив/ "Динамо" Брест – "Зальцбург"

"Олимпиакос" – "Црвена Звезда"/ "Омония"

"Карабах"/ "Мольде" – "Динамо" Загреб/ "Ференцварош"

Ранее "Динамо" подтвердило, что матч Лиги чемпионов с АЗ состоится в Киеве. Клуб из Нидерландов согласился лететь в Украину.

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Смотрите, как "Динамо" вылетело из еврокубков-2019/2020:

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