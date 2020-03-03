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Клуб чемпионата Италии хочет купить украинского форварда, принадлежащего "Шахтеру"

3 марта, 11:17

Вадим Авдасев

Молодой Александр Зубков успешно выступает за венгерский "Ференцварош"

Еще один украинский футболист может в скором времени оказаться в Серии А. Итальянская "Сампдория" высказала предметную заинтересованность в услугах 23-летнего нападающего Александра Зубкова. Украинец сейчас играет в чемпионате Венгрии за "Ференцварош" на правах аренды, но пребывает на контракте с донецким "Шахтером". К слову, на днях "Ворскла" обыграла "Шахтер" в чемпионате Украины.

Команда из Генуи рассматривает возможность купить Зубкова уже летом. Итальянцы готовы начать переговоры с "Шахтером", предложив чемпиону Украины от 3 до 5 миллионов евро. Арендное соглашение "горняков" с "Ференцварошем" рассчитано до конца сезона 2019/2020. Согласно Transfermarkt, личный контракт Зубкова с "Шахтером" действует до 30 июня 2022 года, а его рыночная стоимость – 1,2 млн евро. Сейчас "Сампдория" занимает 17-место в чемпионате Италии.

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Зубков успешно освоился в Венгрии, став одним из лидеров "Ференцвароша". В активе форварда 9 забитых мячей и 8 голевых передач в 33 матчах. Напомним, что тренирует знаменитый клуб украинский тренер Сергей Ребров.

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футбол чемпионат Украины чемпионат Италии Сампдория чемпионат Венгрии трансфер Александр Зубков

Источник: xsport.ua

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