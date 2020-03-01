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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Сенсация в Полтаве: "Ворскла" обыграла "Шахтер", прервав фантастическую серию "горняков" без поражений

1 марта, 18:54

До поединка в Полтаве "горняки" не проигрывали 48 матчей. Все решил гол после "обрезки" Алана Патрика

Матч 20-го тура украинской Премьер-лиги в Полтаве между "Ворсклой" и "Шахтером" завершился сенсацией. Хозяева поля обыграли чемпионов страны "горняков" со счетом 1:0. Мы вели онлайн поединка "Ворскла" – "Шахтер" с описанием ключевых моментов противостояния.

Единственный в матче мяч был забит на 30-й минуте поединка. Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик передержал мяч в собственной штрафной, выходя из-под прессинга. Кулач совершил отбор и отпасовал на Скляра, после передачи которого Степанюк пробил в пустые ворота "горняков".

Отметим, что последний отрезок поединка "Ворскла" играла вдесятером – на 84-й минуте у полтавчан за две желтые карточки был удален Скляр.

Видео гола Степанюка в ворота "Шахтера"

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Таким образом "Ворскла", обыграв "Шахтер" 1:0, оборвала внушительную беспроигрышную серию "горняков", которая насчитывала 48 матчей – 41 победу и 7 ничьих. До повторения своего же рекорда по количеству матчей без поражений (55) в чемпионате Украины дончанам не хватило 7 поединков.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
20
17
2
1
51
10
41
53
Забитые 51
Пропущеные 10
Разница 41
Результаты последних матчей: П В В В Н
2
ЗаряЗаряЗар
20
12
4
4
37
17
20
40
Забитые 37
Пропущеные 17
Разница 20
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДинамоДинамоДин
20
12
3
5
39
16
23
39
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
20
11
3
6
33
14
19
36
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
5
АлександрияАлександрияАле
20
10
4
6
25
20
5
34
Забитые 25
Пропущеные 20
Разница 5
Результаты последних матчей: Н П В В П
6
КолосКолосКол
20
8
2
10
22
33
-11
26
Забитые 22
Пропущеные 33
Разница -11
Результаты последних матчей: В В П В П
7
МариупольМариупольМар
20
5
7
8
18
32
-14
22
Забитые 18
Пропущеные 32
Разница -14
Результаты последних матчей: П П В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
6
4
10
22
30
-8
22
Забитые 22
Пропущеные 30
Разница -8
Результаты последних матчей: В Н П П В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
4
11
16
33
-17
19
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: Н В В Н П
10
ОлимпикОлимпикОли
20
5
3
12
16
34
-18
18
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П П
11
ВорсклаВорсклаВор
20
5
2
13
14
35
-21
17
Забитые 14
Пропущеные 35
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П В
12
КарпатыКарпатыКар
20
2
6
12
17
36
-19
12
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: П Н П П П

Смотрите, как "Шахтер" прошел в Лиге Европы "Бенфику"

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Ворскла Полтава

Источник: Сегодня|Спорт

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