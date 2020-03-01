Сенсация в Полтаве: "Ворскла" обыграла "Шахтер", прервав фантастическую серию "горняков" без поражений

До поединка в Полтаве "горняки" не проигрывали 48 матчей. Все решил гол после "обрезки" Алана Патрика

Матч 20-го тура украинской Премьер-лиги в Полтаве между "Ворсклой" и "Шахтером" завершился сенсацией. Хозяева поля обыграли чемпионов страны "горняков" со счетом 1:0. Мы вели онлайн поединка "Ворскла" – "Шахтер" с описанием ключевых моментов противостояния.

Единственный в матче мяч был забит на 30-й минуте поединка. Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик передержал мяч в собственной штрафной, выходя из-под прессинга. Кулач совершил отбор и отпасовал на Скляра, после передачи которого Степанюк пробил в пустые ворота "горняков".

Отметим, что последний отрезок поединка "Ворскла" играла вдесятером – на 84-й минуте у полтавчан за две желтые карточки был удален Скляр.

Видео гола Степанюка в ворота "Шахтера"

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Таким образом "Ворскла", обыграв "Шахтер" 1:0, оборвала внушительную беспроигрышную серию "горняков", которая насчитывала 48 матчей – 41 победу и 7 ничьих. До повторения своего же рекорда по количеству матчей без поражений (55) в чемпионате Украины дончанам не хватило 7 поединков.

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