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У одного из лидеров "Шахтера" обнаружилась серьезная проблема со здоровьем

3 марта, 10:39

Вадим Авдасев

Бразильский украинец Марлос испытывает боли в паху

Неприятное известие пришло из стана донецкого "Шахтера". Оказывается, у атакующего полузащитника чемпионов Украины Марлоса имеется хроническое заболевание. Недавно мы сообщали, что Марлос принес "Шахтеру" победу над "Десной".

О проблемах бразильца с украинским паспортом рассказали на YouTube канале футбольной передачи "ТаТоТаке":

"Дело не в отношении Марлоса к процессу. Проблема – другая. И она неприятная. Это хроническая проблема с его здоровьем. Речь идет о пубалгии – это очень неприятное воспаление в области паха. У футболистов с возрастом появляются очень неприятные боли и дискомфорт. Есть версия, что Марлос затянул с операцией. Если это на уровне хроники, то он с этим будет играть до конца. Возможно, Марлоса прежнего мы уже не увидим".

Сейчас Марлосу – 31 год, за "Шахтер" он выступает уже шестой сезон. В 2017 году получил украинский паспорт, после чего играл за нашу национальную сборную.

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После матча с "Бенфикой" мы писали, как Марлос похвастался, что научил Степаненко финтам в стиле Зидана.

Смотрите, как Марлос забивал за "Шахтер" в чемпионате Украины "Олимпику"

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футбол травма чемпионат Украины Шахтер Донецк Марлос пах

Источник: Та то Таке

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