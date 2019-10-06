"Колос" – "Динамо": букмекеры назвали шансы селян обыграть столичный клуб

Шансы "Колоса" не проиграть на "Оболонь-Арене" в Киеве оценивают в 26 процентов

После серии неудач с новым тренерским штабом, в последних пяти играх "Динамо" одержало четыре победы / Фото: Reuters

В десятом туре чемпионата Украины "Колос" из Ковалевки принимает киевское "Динамо". Правда, свои домашние поединки единственный сельский клуб в Премьер-лиге проводит в Киеве на "Оболонь-Арене", так что гостями динамовцы будут номинальными. Игра начнется в 17:00, а мы проведем онлайн "Колос" – "Динамо" с видео-повторами голов.

После девяти туров "Динамо" занимает третье место в таблице (17 очков), а "Колос" неплохо стартовал в высшем дивизионе и отстает от киевлян всего на три очка (шестая позиция).

Эксперты называют команду Алексея Михайличенко большим фаворитом встречи. Коэффициент на победу "Динамо" составляет 1.28, а на победу "Колоса" можно сделать ставку с котировкой 10.50, на ничью – 5.60. Таким образом, аналитики дают такую вероятность исхода: победа "Колоса" 9 процентов, ничья 17 процентов, победа "Динамо" 74 процента.

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Также букмекеры прогнозируют большое количество забитых голов: коэффициент на "больше 2,5 голов" равен 1.70, а ставку на "меньше 2,5 голов" можно сделать за котировку 2.15.

Напомним, что во втором туре Лиги Европы "Динамо" на выезде сыграло вничью со скромным швейцарским "Лугано". Голов в матче забито не было, смотрите опасные моменты поединка:

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