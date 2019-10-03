"Лугано" – "Динамо": видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Первый выездной матч Лиги Европы для Михайличенко - обзор игры киевлян с командой из Швейцарии

"Лугано" vs "Динамо" / Фото: Reuters

В четверг, 3 октября, в Санкт-Галлене проходит матч второго тура Лиги Европы. Швейцарский клуб "Лугано" принимает киевское "Динамо". Онлайн матча Лугано Динамо смотрите в трансляции на нашем сайте.

"ЛУГАНО" – "ДИНАМО" – 0:0

Первый тайм матча "Лугано" – "Динамо" пришел без явного преимущества какой-либо из команд. Самый опасный момент у "Лугано" упустил бразильский форвард Карлиньос, удар которого приняла на себя перекладина ворот "Динамо".

Кстати, буквально на разминке перед игрой травму получил основной кипер киевлян Бойко, и место в воротах украинского вице-чемпиона занял Бущан. В свою очередь, у "Динамо" забить гол в раздевалку мог Сидорчук, но его коварный удар издалека потащил кипер хозяев Бауманн. В итоге первый тайм в матче "Лугано" – "Динамо" завершился без голов – 0:0.

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Матч "Лугано" – "Динамо" продолжается. Идет второй тайм...

Напомним, перед игрой аналитики называли "Динамо" большим фаворитом матча с "Лугано". Вероятность выигрыша поединка Лиги Европы киевлянами оценивалась букмекерами в 51 процент, мирного исхода – в 27 процентов, а победы швейцарского клуба – в 22 процента.

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Добавим, что уже будучи в Швейцарии, команда Алексея Михайличенко получила важное известие из Киева. Согласно результатам жеребьевки, "Динамо" сыграет с "Шахтером" уже в 1/8 Кубка Украины. Поединок пройдет в конце октября.

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