"Колос" – "Шахтер": онлайн матча украинской Премьер-лиги

Сегодня в 26-м туре чемпионата Украины состоится матч "Колос" – "Шахтер", начало – в 17:00. Первый в истории нашего чемпионата сельский клуб (Ковалевка), сумевший пробиться в элиту, примет лидера сезона на НСК "Олимпийском". Мы проводим текстовый онлайн встречи "Колос" – "Шахтер" с фото, видеоповторами и комментариями.

"Колос" – "Шахтер"

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"Колос" по итогам первой части сезона сумел пробиться в ТОП-6, но затем команда вошла в пике – пять подряд поражений. На сегодня "Колос" безнадежно отстает от пятого места, более того, команда набрала меньше очков, чем две команды из "второй шестерки" чемпионата Украины. У клуба из Ковалевки 26 баллов, тогда как у "Днепра-1" 34 очка, у "Мариуполя" – 27.

В свою очередь "Шахтер" – без пяти минут чемпион. Команда Луиша Каштру оторвалась от ближайшего преследователя, "Динамо" (вчера киевляне обыграли "Зарю" 3:1), на 13 очков. Это – не считая сегодняшнего "матча в запасе", после которого отрыв вполне может стать 16-очковым. Гораздо большая интрига в украинской Премьер-лиге теперь не в битве за "золото", а в борьбе за второе место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов.

Год Луиша Каштру

Накануне 33-й наставник в истории "Шахтера" отметил год в команде. С португальцем во главе "горняки" провели 36 матчей, в которых добились 24 побед. По 6 завершились вничью и выигрышами соперников. Общая разница забитых и пропущенных мячей: 82:40.

В текущем сезоне Луиш Каштру задействовал 29 игроков. Из них 10 – младше 22 лет: Анатолий Трубин, Додо, Валерий Бондарь, Маркиньос Сиприано, Маркос Антонио, Артем Бондаренко, Манор Соломон, Тете, Фернандо, Даниил Сикан. При нынешнем тренерском штабе за "Шахтер" начали выступать Даниил Сикан, Евгений Коноплянка и Артем Бондаренко. Ждут своего шанса Владислав Вакула и Витао.

Прогноз на матч

"Горняки" – большие фавориты матча. Коэффициент на победу "Шахтера" равен 1.30, тогда как ставку на победу "Колоса" можно сделать с котировкой 9.60, на ничью – 5.40.

Вероятность результата матча, которую подсчитали аналитики букмекерских контор: победа "Колоса" 10 процентов, ничья 17 процентов, победа "Шахтера" 73 процента.

"Шахтер" с момента возобновления игр после жесткого карантина в четырех матчах (два товарищеских и два в Премьер-лиге) забил 14 голов! Букмекеры прогнозируют, что и сегодня зрители увидят много забитых мячей. Коэффициент на "больше 2,5 голов" составляет 1.45, а на "меньше 2,5 голов" он равен 2.60. Значит, с вероятностью в 64 процента сегодня будет забито три или более гола.

Вероятные авторы голов в составе "Шахтера":

Жуниор Мораес – 2.10 (коєффициент на "забьет гол")

Марлос – 2.50

Тайсон – 2.60

Фернандо – 2.60

Виктор Коваленко – 2.80

В составе "Колоса" главные претенденты на то, чтобы стать героями матча – исландец Арни Вильхамссон и украинский форвард Владимир Лысенко. Коєффициента на "забьет гол" – по 4.20.

Где смотреть трансляцию

Поединок в прямом эфире покажет канал "Футбол 1", также смотреть игру онлайн можно на сайте oll.tv. Повтор поединка будет доступен в день игры в 23:20 на канале "Футбол 2", а также в понедельник в 11:40 на канале "Футбол 1".

Напомним, что "Шахтер" продолжает борьбу в еврокубках. В первом матче 1/8 финала Лиги Европы украинская команда на выезде обыграла немецкий "Вольфсбург" со счетом 2:1. Смотрите видео голов матча, который прошел еще до карантина – в марте:

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