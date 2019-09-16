"Коноплянка не подыгрывает, он – лидер": эксперт оценил дебют бывшего "немца" за "Шахтер"

"Такое впечатление, что Евгений уже не один год играет с Марлосом и Мораесом" - утверждает Сергей Морозов

Коноплянка дебютировал с победы / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Известный футбольный эксперт Сергей Морозов прокомментировал "Сегодня" дебют Евгения Коноплянки за "Шахтер". Напомним, в матче седьмого тура Премьер-лиги Евгений вышел на замену вместо Тете на 46-й минуте, а за минуту до конца основного времени своим ассистом экс-вингер немецкого "Шальке" помог Мораесу забить победный для "горняков" мяч (4:3).

"Коноплянка вышел на поле, и такое впечатление, что с Исмаили, Марлосом, Мораесом он играет уже не первый год – настолько они друг друга понимают, – говорит о дебюте Конопы эксперт Сергей Морозов. – При этом было видно, что он вышел не подыгрывать, а быть одним из лидеров. Конечно, видно, что Женя еще не в самом лучшем состоянии, но потихоньку набирает. Думаю, в чемпионате он вполне уже может выходить в основе минут на 50—60. Хотя сейчас его в большей степени хватает на атаку, но надо же еще и отбирать. Насчет Лиги чемпионов не скажу: там игра интенсивнее и психология выше"

Как мы писали ранее, появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера". Позже врач "Шахтера" Артур Глущенко в программе "Великий футбол" рассказал: "У Тайсона стабильное состояние после сотрясения головного мозга. Его жизни ничто не угрожает, дополнительных повреждений не выявлено. Но его участие в игре с "Манчестер Сити" под вопросом".

Обзор матча "Шахтер" – "Заря" (4:3)

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