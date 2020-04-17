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Коронавирус оставит без работы: ТОП-10 игроков с истекающими контрактами в чемпионате Украины

17 апреля, 14:25

Александр Трикиша

ФИФА пока думает над тем, как договориться с игроками и клубами продлить контракты до завершения затянувшегося сезона

Пока футбол стоит на паузе из-за пандемии коронавируса, чиновники и функционеры рассуждают, что же делать с контрактами игроков, истекающими уже в начале лета. Сначала появились слухи, что ФИФА обяжет клубы продлить соглашения с футболистами до окончания сезона. Правда, позже эту информацию опровергли – организация не имеет юридической силы. Тем не менее, ФИФА придумала, как заставить игроков доиграть сезон, несмотря на завершение контрактов: они просто изменят правила трансферного окна.

Если опираться на данные известного сайта transfermarkt.com, то самым звездным игроком украинской Премьер-лиги с завершающимся контрактом является полузащитник донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко. Соглашение 24-летнего футболиста с "горняками" истекает 30 июня. Правда, известный журналист Виктор Вацко на днях опроверг эти данные, заявив, что контракт его тезки действителен еще год.

Тем не менее, если опираться на данные transfermarkt.com, получим такой ТОП-10 игроков с истекающими контрактами в чемпионате Украины (все соглашения действуют до 30 июня):

  1. Виктор Коваленко ("Шахтер") – 4,8 млн евро
  2. Йосип Пиварич ("Динамо") – 1,2 млн евро
  3. Александр Филиппов ("Десна") – 800 тысяч евро
  4. Денис Фаворов ("Десна") – 725 тысяч евро
  5. Денис Мирошниченко (Александрия) – 650 тысяч евро
  6. Каспарс Дубра ("Александрия") – 650 тысяч евро
  7. Владимир Чеснаков ("Ворскла") – 550 тысяч евро
  8. Руслан Степанюк ("Ворскла") – 475 тысяч евро
  9. Дмитрий Хомченовский ("Заря") – 475 тысяч евро
  10. Артур ("Ворскла") – 475 тысяч евро

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К слову, одного из этого списка – Александра Филиппова – уже принялись сватать в киевское "Динамо". Правда, сам нападающий "Десны" слухи опровергает: "Открыл интернет и с удивлением прочитал". Филиппов утверждает, что продлил контракт с черниговцами до 2022 года, но пока официально об этом не объявляли.

Смотрите, как забивает Виктор Коваленко:

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чемпионат Украины Виктор Коваленко Йосип Пиварич Александр Филиппов

Источник: Сегодня|Спорт

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