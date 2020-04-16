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"Открыл интернет и с удивлением прочитал": игрок "Десны" отрицает интерес со стороны "Динамо"

16 апреля, 22:04

Максим Перепелица

Александр Филиппов отметил, что продлил контракт с клубом до 2022 года

Нападающий "Десны" Александр Филиппов прокомментировал информацию об интересе со стороны киевского "Динамо".

"Относительно новости о моем возможном переходе в столичный клуб. Ну что я могу сказать? Сегодня сам открыл интернет и с удивлением прочитал. Никто ко мне не обращался из "Динамо".

Сезон, во-первых, еще не закончен. Очень надеюсь улучшить свои личные показатели. А во-вторых, все предложения были на уровне разговоров. Я продлил контракт с "Десной" до лета 2022 года, меня и мою семью здесь все устраивает. Если будут предложения, которые устроят мой нынешний клуб и меня лично, то почему бы и нет?" – сказал Филиппов.

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Кстати, "Меня называли хачом, но это пацанские шутки": заявление полузащитника "Динамо" Цитаишвили. Футболист сборной Украины говорит, что сейчас шутят так, что может показаться, что это расизм.

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чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов Александр Филиппов

Источник: FootBoom

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