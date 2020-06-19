Красная карточка тренеру, отмененное пенальти и дубль: как "Ворскла" обыграла "Днепр-1" в УПЛ

Поединок получился богатым на события и позволил полтавчанам закрепиться на девятом месте

Двумя "сухими" победами хозяев завершились в пятницу матчи чемпионата Украины. Сначала сегодня в первом матче 27-го тура "Мариуполь" разобрался со "Львовом". А затем в Полтаве "Ворскла" сломила сопротивление "Днепра-1". В обоих поединках встречались соперники из второй шестерки Премьер-лиги.

Реклама

Уже в самом начале матча в Полтаве произошли примечательные события. Полузащитник гостей Сергей Булеца упал в штрафной "Ворсклы" – и судья Денис Шурман назначил 11-метровый в ворота хозяев. Однако после жарких споров рефери отменил пенальти, но главному тренеру полтавской команды Юрию Максимову показал красную карточку и отправил его на трибуну.

На 19-й минуте нападающий Руслан Степанюк вывел хозяев вперед, удачно сыграв на добивании. Больше до перерыва голов не было. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

На третьей минуте второй половины Степанюк оформил дубль красивым обводящим ударом – 2:0. "Ворскле" удалась размашистая контратака. Как подопечные Дмитрия Михайленко ни старались, отыграть хотя бы один мяч им не удалось. 21-летний вратарь полтавчан Дмитрий Резник порой творил настоящие чудеса. Несмотря на 60% владения мячом, преимущество в ударах (9:7), "Днепр-1" покидает стадион имени Бутовского на щите. Матч был довольно жестким – судья из Киевской области показал 11 желтых карточек. Вашему вниманию – обзор второго тайма.

Реклама

Узнавайте расписание и результаты 27-го тур чемпионата Украины.

"Днепр-1" остался седьмым с отрывом от "Мариуполя" в четыре очка (34 против 30). "Ворскла" держится на девятой позиции, на три балла опережая "Олимпик" (26 и 23).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама