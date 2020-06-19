Українська
$ 26,76
30,06

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. ЧУ по футболу

Красная карточка тренеру, отмененное пенальти и дубль: как "Ворскла" обыграла "Днепр-1" в УПЛ

19 июня, 21:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поединок получился богатым на события и позволил полтавчанам закрепиться на девятом месте

Двумя "сухими" победами хозяев завершились в пятницу матчи чемпионата Украины. Сначала сегодня в первом матче 27-го тура "Мариуполь" разобрался со "Львовом". А затем в Полтаве "Ворскла" сломила сопротивление "Днепра-1". В обоих поединках встречались соперники из второй шестерки Премьер-лиги.

Реклама

Уже в самом начале матча в Полтаве произошли примечательные события. Полузащитник гостей Сергей Булеца упал в штрафной "Ворсклы" – и судья Денис Шурман назначил 11-метровый в ворота хозяев. Однако после жарких споров рефери отменил пенальти, но главному тренеру полтавской команды Юрию Максимову показал красную карточку и отправил его на трибуну.

На 19-й минуте нападающий Руслан Степанюк вывел хозяев вперед, удачно сыграв на добивании. Больше до перерыва голов не было. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

На третьей минуте второй половины Степанюк оформил дубль красивым обводящим ударом – 2:0. "Ворскле" удалась размашистая контратака. Как подопечные Дмитрия Михайленко ни старались, отыграть хотя бы один мяч им не удалось. 21-летний вратарь полтавчан Дмитрий Резник порой творил настоящие чудеса. Несмотря на 60% владения мячом, преимущество в ударах (9:7), "Днепр-1" покидает стадион имени Бутовского на щите. Матч был довольно жестким – судья из Киевской области показал 11 желтых карточек. Вашему вниманию – обзор второго тайма.

В тренде
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примирении
Реклама

Узнавайте расписание и результаты 27-го тур чемпионата Украины.

"Днепр-1" остался седьмым с отрывом от "Мариуполя" в четыре очка (34 против 30). "Ворскла" держится на девятой позиции, на три балла опережая "Олимпик" (26 и 23).

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол чемпионат Украины Ворскла Полтава премьер-лига Днепр-1

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуны
Стадионы Украины скоро могут открыть для болельщиков: сколько людей пустят на трибуныФутбол
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
26-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге Украины
Коронавирус бьет футбол: команды определили судьбу сезона во Второй лиге УкраиныЧУ по футболу
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент
Новый клуб УПЛ в Одессе: президент "Олимпика" хочет купить стадион "Черноморец" и перевезти командуЧУ по футболу
"Колос" – "Шахтер": онлайн матча украинской Премьер-лигиЧУ по футболу
Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантина
Футболу в Первой лиге быть! УАФ поддержала решение возобновить чемпионат после карантинаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять