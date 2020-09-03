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Кравец и Гармаш забили в контрольном матче "Динамо", пока лидеры уехали в сборную

3 сентября, 09:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Мирча Луческу организовал на клубной базе киевлян тренировку в форме спарринга

Пока основное внимание болельщиков обращено к национальным командам, в клубах не прекращают тренировки. Правда, некоторые понесли серьезные "потери" после отъезда футболистов в сборные. В частности, киевское "Динамо" провело не просто занятие, а контрольный матч. Главный тренер "бело-голубых" Мирча Луческу смог просмотреть в деле игроков и попробовать некоторые тактические схемы. К слову, "Динамо" запустит свой телеканал, а матчи чемпионата покажет еще на одной "кнопке".

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Во вчерашнем спарринге основной состав обыграл молодежный (U-21) со счетом 3:1. За первую команду мячи забивали хорошо известные исполнители: Артем Кравец, Денис Гармаш и Виталий Миколенко. У молодых отличился Николай Михайленко, а Викентий Волошин не сумел реализовать 11-метровый.

Пока что будущее Гармаша в "Динамо" не определено, хотя президент клуба Игорь Суркис недавно говорил о возможности отдать Дениса в аренду. Кравец же только вернулся в Киев, так что он вряд ли покинет лагерь Мирчи Луческу в ближайшее время.

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Читайте также: футболист "Динамо", которого отдали в "Днепр-1", высказался о Луческу.

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Смотрите награждение "Динамо" Суперкубком Украины, который киевляне завоевали в матче с "Шахтером":

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футбол товарищеский матч Динамо Киев Мирча Луческу Артем Кравец
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